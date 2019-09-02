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02.09.2019 16:05
Рубрика: Экономика

ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты

Текст: Ольга Игнатова
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости авиабилетов. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Там подчеркнули, что цены на авиаперевозки напрямую зависят от спроса и платежеспособности граждан. Поэтому вряд ли есть смысл их сильно завышать.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10 % по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз был сделан Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска
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По мнению экспертов, таким образом, перевозчики компенсируют свои убытки. Так, если в 2018 году авиакомпании потеряли порядка 54 млрд рублей, то в I квартале нынешнего года операционные убытки российских перевозчиков уже составили 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. "Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", - считают в антимонопольном ведомстве.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС
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