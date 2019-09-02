ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк являются претендентами на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

На минувшей неделе голландец уже опередил своих более звездных коллег в борьбе за титул лучшего футболиста Европы. Сейчас у Месси и Роналду появился шанс взять реванш у защитника "Ливерпуля".

Ван Дейк с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ. В составе сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций, где его команда проиграла Португалии.

Месси завоевал титул чемпиона Испании, стал полуфиналистом Лиги чемпионов. В 50 матчах минувшего сезона за "Барселону" он забил 51 мяч. В составе сборной Аргентины занял третье место на Кубке Америки.

Роналду в составе сборной Португалии победил в Лиге Наций УЕФА, стал лучшим бомбардиром финальной части этого турнира. В составе "Ювентуса" португалец завоевал титул чемпиона Италии.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.