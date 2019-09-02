ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения

В рамках выставки Comtrans 2019 Горьковский автогигант презентовал принципиально новую модель микроавтобуса на шасси "ГАЗели Next" и внешностью от "ГАЗели NN".

В первую очередь передняя часть кузова новой модели выполнена в стиле перспективной "ГАЗели NN" (New Next), при этом каркасный микроавтобус сохранил рамную конструкцию, получив оригинальную усиленную раму с "занижением" в центральной части. Это позволило сделать низкий уровень пола и создать в середине салона вместительную накопительную площадку. К слову, на модели применено решение в виде широкой двустворчатой (!) двери с электроприводом.

Новый микроавтобус "ГАЗель Next" оснащён регулируемой пневматической подвеской с функцией "приседания" уровня пола на остановках. Одновременно с этим пневмоподвеска улучшила управляемость, снизила крены и повысила плавность хода. В конструктивные особенности также входят задний мост увеличенной грузоподъемности и высокоэффективная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах.

Под капотом нового микроавтобуса установят новейший газово-бензиновый двигатель EvoTech 3.0 мощностью 120 л.с. и 252 Нм крутящего момента.

Маршрутка полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда" и обеспечивает удобство входа и выхода для маломобильных групп населения: инвалидов, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками. Микроавтобус способен вместить до 22 пассажиров, хотя для "базового" исполнения предусмотрено лишь 17 сидячих и 5 стоячих мест. Не исключены и другие варианты компоновки салона.

Выход микроавтобуса запланирован на начало 2020 года. Нижегородский автопроизводитель обещает предложить "супермаршрутку" по демократичным ценам. Модель станет переходной, ведь у неё прежняя платформа от "ГАЗели Next", но абсолютно новая рама и передок.