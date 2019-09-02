ГАЗ представил новое поколение "Газели"

На выставке Comtrans-2019 компания ГАЗ представила новое поколение "Газели". Модель назвали "Газель NN". Главное визуальное отличие автомобиля - диодная оптика и раздутые бамперы. Машина смотрится вполне современно.

Внутри много изменений. "Газель NN" получила более комфортное водительское сиденье с 20 видами регулировок, климат-контроль, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, новый руль с набором подрулевых переключателей и кнопками доступна к функциями ADAS.

Новая приборная панель имеет 8 разъёмов USB, выход зарядного устройства на 220B, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканчиков кофе и бутылок с водой. Производитель уверяет, что технические усовершенствования помогли заметно снизить уровень шума и вибраций.

Что касается двигателя, то новая "Газель" получила дизельный VW CSL рабочим объемом 1968 см3. Максимальная мощность мотора 136 л.с. (340 Нм), а скорость автомобиля ограничена отметкой 130 км/ч. Будут ли другие силовые агрегаты в линейке модели - не сообщается.

На выставке показали бортовой грузовик "Газель NN" и каркасно-панельный микроавтобус с новым дизайном. Но в компании ГАЗ заявили, что на базе "Газели NN" будет создан далее более широкий, чем на базе платформы "Газель Next", модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники.

Производство нового автомобиля начнется в конце 2020 года, а старт продаж намечен на 2021 год.

Напомним, Горьковский автозавод начал выпуск "Газелей" четверть века назад - в 1994 году, а в 2013 году на конвейер встало новое поколение модели под именем "Газель Next". За 25 лет собрано около 2 млн "Газелей" - в различных вариациях: фургоны, бортовые легкие грузовички, микроавтобусы.