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02.09.2019 10:45
Рубрика: Российский автопром

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Конвейер автозавода GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановле до конца недели. Причиной стал низкий спрос на модель Chevrolet Niva на российском рынке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании.

Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.

Завод GM-АвтоВАЗ, принадлежащий АвтоВАЗу и General Motors, выпускает единственную модель - внедорожник Chevrolet Niva. По официальным данным, спрос на эту машину за первые 7 месяцев 2019-го упал на 24% - до 12 163 автомобилей.

Машина оснащается бензиновым атмосферным мотором 1.7 мощностью 80 л.с., механической КПП и системой полного привода с раздаточной коробкой. Всего представлено 8 комплектаций по цене от 680 до 820 тысяч рублей без учета спецпредложений.

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#Chevrolet