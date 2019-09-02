GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva

Конвейер автозавода GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановле до конца недели. Причиной стал низкий спрос на модель Chevrolet Niva на российском рынке.

"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании.

Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.

Завод GM-АвтоВАЗ, принадлежащий АвтоВАЗу и General Motors, выпускает единственную модель - внедорожник Chevrolet Niva. По официальным данным, спрос на эту машину за первые 7 месяцев 2019-го упал на 24% - до 12 163 автомобилей.

Машина оснащается бензиновым атмосферным мотором 1.7 мощностью 80 л.с., механической КПП и системой полного привода с раздаточной коробкой. Всего представлено 8 комплектаций по цене от 680 до 820 тысяч рублей без учета спецпредложений.