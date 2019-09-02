Минобороны Польши обвинило Москву в отсутствии репараций за II мировую войну

Министр обороны Польши Мариуш Блащак возложил на Москву вину за то, что республика не получила от Германии репараций за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны. Об этом он заявил, выступая на Польском телевидении.

По его словам, решение об отказе от компенсации было принято в России, при этом министр забыл, что в тот момент существовало совсем другое государство - Советский Союз. Блащак также утверждает, что Польша тогда находилась в зависимости от Москвы, и именно под ее влиянием Варшава в 1953 году официально отказалась от репараций.

Польский министр настаивает, что "вопрос репараций не закрыт". В этой связи он позитивно оценил тот факт, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, в очередной раз признал вину Германии.

Подобные заявления со стороны руководства ФРГ делались неоднократно. Но польские политики захотели услышать это еще раз, и именно для этого пригласили Штайнмайера, отмечают западные СМИ. Как пишет британская The Guardian, Польша пытается демонстрировать, что больше других пострадала от нацизма. Даже в музее Второй мировой в Гданьске теперь главной темой экспозиции стали не ужасы войны, а героизм польских солдат, благодаря которым, как теперь утверждают местные политики, был побежден нацизм.

В связи с этим президент Польши Анджей Дуда уже объявил, что выставит счет Берлину за последствия нападения на польскую территорию. По словам спикера верхней палаты парламента республики Станислава Карчевского, законодательный орган продолжит обсуждение этой темы и в новом созыве.

Напомним, тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии.