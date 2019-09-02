Никита Курбанов: Вообще-то мы планировали побеждать

Лучший игрок матча, в котором сборная России обыграла Корею (87:73), Никита Курбанов рассказал, за счет чего его команде удалось выполнить задачу-минимум на чемпионате мира по баскетболу в Китае. Напомним, победа над корейцами гарантировала нашей команде участие во втором раунде турнира.

Никита, это вторая победа нашей сборной на чемпионате мира. Ожидал, что все так хорошо пойдет?

Никита Курбанов: Что значит "ожидал"? Мы планировали побеждать вообще-то. И мы шаг за шагом движемся по намеченному пути. Пока что все хорошо.

Задача-минимум на турнир решена. Дышаться стало посвободней?

Никита Курбанов: Есть небольшой спад нервозности и мандража. К следующему этапу мы будем более спокойными. Конечно, и дальше будем нервничать за результат, но мы уже отыграли группу, механизм заработал, и нам просто нужно сконцентрироваться на определенных вещах, выполнять их четче, чтобы в следующей группе не допускать провалы.

А почему эти провалы все-таки происходят?

Никита Курбанов: Это реакция команды. Как мне кажется, в некоторых моментах мы хотим очень быстро наказать соперника за какие-то потери. И иногда это приводит к ненужным ошибкам.

То есть, нужно прибавить в хладнокровии?

Никита Курбанов: Да, нам нужно больше хладнокровия. Не хочется списывать что-то на отсутствие или присутствие опыта. Мы - команда, имеем то, что имеем. Наравне с потерями есть и хорошие моменты. Мы их переживаем как команда. Ссылаться на неопытность игроков было бы неправильно. Мы им подскажем, чтобы таких моментов больше не возникало.

Перед турниром ты говорил, что сам не знаешь, какой будет игра этой сборной на чемпионате мира. Сейчас по прошествии двух матчей есть понимание?

Никита Курбанов: Сложно описать. У нас нет явно выраженных лидеров. Нет человека, который будет все организовывать, обострять, брать на себя атаку, создавать для партнеров.

В нашем случае, мы защищаемся пятеркой, нападаем пятеркой. Смотрим, у кого пошла игра, и стараемся больше его заиграть. То есть стараемся использовать те моменты, в которые мы можем добыть очки.