Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Новый министр образования Украины Анна Новосад, как оказалось, недостаточно хорошо знает украинский язык. В первом же ее тексте, опубликованном в социальной сети Facebook после назначения, в котором она обещает продолжить школьную реформу, обнаружилось множество ошибок. Фотографию с исправлениями выложила в той же соцсети юрист Татьяна Монтян.

Произошло это спустя три дня после первого поста, и на Новосад со стороны интернет-пользователей обрушилась критика. По их словам, "у нее есть все шансы окончательно добить остатки образования". Кто-то предлагает министру сразу написать заявление на увольнение, потому что своим постом с ошибками она "обижает миллионы честных учителей". "Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр", - пишет другой. "У нас в школе за такое на костер отправляли", - отмечает еще один пользователь.

В последних комментариях, появившихся под первоначальной записью, украинцы удивляются, что выявленные ошибки до сих пор не исправлены.

Впрочем, есть и те, кто встал на защиту Новосад, отметив, что ошибок не так уж и много, хотя большинство возмущает сам факт этого.

Напомним, Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа 2019 года, сменив на этом посту Лилию Гриневич.

Интересно, что сложности с украинским языком возникают у украинских политиков довольно часто. Так, недавно депутат Антон Киссе в ходе своего выступления в Верховной раде использовал русские слова, а когда его начали высмеивать, окончательно перешел на русский. Такое положение не удивительно, ведь даже преподавателям в университетах, которые должны подавать пример, иногда требуется помощь коллег или даже студентов, чтобы вспомнить нужное слово на украинском.