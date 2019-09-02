Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Новости

Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover 11:01
Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо 10:56
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона 10:55
Путин поздравил президента Вьетнама 10:53
Путин назвал один из приоритетов России в Азии 10:53
На ВЭФ-2019 впервые приедет правительственная делегация из Индонезии 10:49
Додон прибыл в Москву, чтобы решить вопрос с поставками газа в Молдавию 10:49
Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Хабаровска 10:46
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva 10:45
СМИ: "Зенит" подпишет 4-летний контракт с Вячеславом Караваевым 10:39
Северную Корею на ВЭФ-2019 представит вице-премьер кабмина страны 10:38
Путин подчеркнул важность битвы на Халкин-Голе 10:32
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры 10:27
СМИ: В Киеве у сотрудника посольства РФ украли автомобильный номер 10:24
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе 10:18
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте "Зимней вишни" 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:12
В РФ стартовала подписная кампания на первое полугодие 2020 года 10:06
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК 09:40
В Приморье начался спад воды на реках 09:37
В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину 09:35
На Эльбрусе начали поиски пропавшего альпиниста из Череповца 09:31
Жителя Перми осудили за истязание и убийство шестилетней девочки 09:20
Новый Nissan Juke уже бесит дилеров 09:00
Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны 08:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 10:05
Рубрика: В мире

Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Текст: Юрий Когалов
Новый министр образования Украины Анна Новосад, как оказалось, недостаточно хорошо знает украинский язык. В первом же ее тексте, опубликованном в социальной сети Facebook после назначения, в котором она обещает продолжить школьную реформу, обнаружилось множество ошибок. Фотографию с исправлениями выложила в той же соцсети юрист Татьяна Монтян.
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Произошло это спустя три дня после первого поста, и на Новосад со стороны интернет-пользователей обрушилась критика. По их словам, "у нее есть все шансы окончательно добить остатки образования". Кто-то предлагает министру сразу написать заявление на увольнение, потому что своим постом с ошибками она "обижает миллионы честных учителей". "Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр", - пишет другой. "У нас в школе за такое на костер отправляли", - отмечает еще один пользователь.

Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры

В последних комментариях, появившихся под первоначальной записью, украинцы удивляются, что выявленные ошибки до сих пор не исправлены.

Впрочем, есть и те, кто встал на защиту Новосад, отметив, что ошибок не так уж и много, хотя большинство возмущает сам факт этого.

Напомним, Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа 2019 года, сменив на этом посту Лилию Гриневич.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву

Интересно, что сложности с украинским языком возникают у украинских политиков довольно часто. Так, недавно депутат Антон Киссе в ходе своего выступления в Верховной раде использовал русские слова, а когда его начали высмеивать, окончательно перешел на русский. Такое положение не удивительно, ведь даже преподавателям в университетах, которые должны подавать пример, иногда требуется помощь коллег или даже студентов, чтобы вспомнить нужное слово на украинском.

Фото: facebook.com
В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова