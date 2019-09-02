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02.09.2019 23:19
Рубрика: В мире

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в центре афганской столицы, передает ТАСС сообщение местного телеканала "Толо ньюс". В результате пострадали не менее 70 человек и пять погибли.

Фото: REUTERS
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Как уточнили в МВД республики, взрывчатка, как и в большинстве аналогичных случаев, была заложена в припаркованный у обочины автомобиль, а после взрыва сдетонировала стоявшая рядом автоцистерна с горючим. Инцидент произошел в жилом районе, поэтому большая часть жертв и пострадавших - гражданские.

Ответственность за взрыв сразу же взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Талибан" с которой сейчас Вашингтон активно ведет переговоры.

В мире Ближний Восток Афганистан
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