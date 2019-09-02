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Продюсер Розенбаума подтвердила, что певец был прооперирован

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    02.09.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Продюсер Народного артиста России, певца, автора песен и актера Александра Розенбаума Белла Купсина подтвердила, что артист в понедельник перенес операцию. Которую охарактеризовала как "плановую". И теперь его здоровью ничего не угрожает.

"Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, Народного артиста РФ Александра Розенбаума", - официально заявила Купсина ТАСС.

"Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает", - сказала Купсина. Уточняя, что состояние барда - "удовлетворительное".

Как заверила Купсина, "небольшая медицинская пауза" никак не отразится на концертном графике 67-летнего артиста - "после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности".

Ранее сегодня жена Розенбаума заявила на просьбу журналистов пролить свет, что ее супруг не госпитализирован, а находится дома.

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