Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации

Елена Савшинская, супруга советского, российского певца и актера Александра Розанбаума отрицает, что ее муж был госпитализирован.

"Все в порядке. Нет, он не в больнице", - сказала Савшинская в понедельник в комментарии "Интерфаксу".

При этом ранее сообщалось: исполнитель казачьих и "одесских" песен был госпитализирован и перенес многочасовую сложную операцию.

Что пресс-секретарь барда не стала отрицать, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним. Год назад Иосиф Кобзон заявил на одной из телепередач, что у Розенбаума рак. Розенбаум это с юмором опроверг.