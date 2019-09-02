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Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации

Поп-музыка
    02.09.2019, 15:28
Текст:   Олег Усков

Елена Савшинская, супруга советского, российского певца и актера Александра Розанбаума отрицает, что ее муж был госпитализирован.

"Все в порядке. Нет, он не в больнице", - сказала Савшинская в понедельник в комментарии "Интерфаксу".

При этом ранее сообщалось: исполнитель казачьих и "одесских" песен был госпитализирован и перенес многочасовую сложную операцию.

Что пресс-секретарь барда не стала отрицать, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним. Год назад Иосиф Кобзон заявил на одной из телепередач, что у Розенбаума рак. Розенбаум это с юмором опроверг.

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