Новости

Продюсер Розенбаума подтвердила, что певец был прооперирован 15:35
Жена Александра Розенбаума опровергла сведения о его госпитализации 15:28
Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужского плеча 15:12
Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера 13:38
Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова 13:17

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Александра Розенбаума

Поп-музыка
    02.09.2019, 14:07
Текст:   Олег Усков

67-летний советский, российский певец, автор песен и актер Александр Розенбаум был госпитализирован в одну из московских клиник, где артисту стало хуже.

По информации РЕН ТВ, у певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Розенбаум перенес многочасовую операцию и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Что его представитель отказалась комментировать. При этом не опровергая.

Отметим, что противоречивые слухи о здоровье автора культового песенного "Одесского цикла" ходят уже некоторое время. В частности, в июле прошлого года ныне покойный Иосиф Кобзон рассказал в эфире одного из телеканалов, что у Розенбаума онкологическое заболевание. Что певец отрицал.

Александр Яковлевич Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в медицинском институте, откуда был исключен "по случайности". Но позже восстановлен. Работал на "скорой", занимался музыкой.

В кино дебютировал в 1985-м - в музыкальном фильме с Андреем Макаревичем "Начни сначала". Снялся в летах "Афганский излом", "Побег на край света", "Бессонница", "Чтобы выжить", "Лучшее лето нашей жизни".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге 11:25
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
⧣ Россия
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
Новый фильм Тарантино собрал в России миллиард рублей 31.08.2019
Трейлер: в прокате - "Последнее испытание", сиквел "Училки" 31.08.2019
⧣ музыка
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Бузова заявила о своей "белоснежной репутации" 30.08.2019
Следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме 30.08.2019
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 29.08.2019
⧣ происшествия
Фото: Первый канал/ ТАСС
Олег Меньшиков вернулся в театр после выписки из больницы 28.08.2019
Певец Юлиан прокомментировал слухи о своей госпитализации 27.08.2019
Петру Мамонову предстоит еще одна операция 27.08.2019