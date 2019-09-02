СМИ сообщили об экстренной госпитализации Александра Розенбаума

67-летний советский, российский певец, автор песен и актер Александр Розенбаум был госпитализирован в одну из московских клиник, где артисту стало хуже.

По информации РЕН ТВ, у певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Розенбаум перенес многочасовую операцию и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Что его представитель отказалась комментировать. При этом не опровергая.

Отметим, что противоречивые слухи о здоровье автора культового песенного "Одесского цикла" ходят уже некоторое время. В частности, в июле прошлого года ныне покойный Иосиф Кобзон рассказал в эфире одного из телеканалов, что у Розенбаума онкологическое заболевание. Что певец отрицал.

Александр Яковлевич Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в медицинском институте, откуда был исключен "по случайности". Но позже восстановлен. Работал на "скорой", занимался музыкой.

В кино дебютировал в 1985-м - в музыкальном фильме с Андреем Макаревичем "Начни сначала". Снялся в летах "Афганский излом", "Побег на край света", "Бессонница", "Чтобы выжить", "Лучшее лето нашей жизни".