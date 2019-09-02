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02.09.2019 10:53
Рубрика: Власть

Путин назвал один из приоритетов России в Азии

Текст: Кира Латухина

Развитие многоплановых связей с Монголией президент Владимир Путин назвал одним из приоритетов России в Азии.

В понедельник глава государства отправляется в Монголию с визитом. В его преддверии он дал интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

"Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер", - оценил Путин. По итогам визита будет подписан бессрочный межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выводит отношения на качественно новый уровень, объявил он.

Путин подчеркнул важность битвы на Халкин-Голе

Развитие многоплановых связей с Монголией президент РФ назвал одним из приоритетов России в Азии. "В последние годы двусторонняя торговля развивается высокими темпами", - оценил он. По итогам 2018 года товарооборот увеличился почти на 21 процент и составил 1,65 млрд долларов. За январь-июнь вырос еще на 11,8 процента - до 800 млн долларов.

Путин рассказал о новых проектах. Так, РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги, идут переговоры о создании совместных заповедников в приграничных районах.

На вопрос о том, будут ли снижены таможенные пошлины, российский лидер пояснил, что упрощение технических требований зачастую дает гораздо больший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин, и напомнил, что между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана рабочая группа.

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