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02.09.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.

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По версии следствия, вечером 13 августа пьяный майор полиции в кафе избил 17-летнего подростка. Того доставили в больницу, парень пролежал две недели в коме, а 31 августа умер, не приходя в сознание.

Правоохранитель был задержан сразу после драки в кафе и по решению суда помещен в СИЗО. После возбуждения против него уголовного дела по части 1 статьи 111 УК (причинение тяжких телесных повреждений), майора уволили из МВД.

- В связи со смертью потерпевшего бывшему полицейскому предъявлено новое обвинение. За совершение данного преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы, - отметили в СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Преступления правоохранителей
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