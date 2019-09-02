Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.

По версии следствия, вечером 13 августа пьяный майор полиции в кафе избил 17-летнего подростка. Того доставили в больницу, парень пролежал две недели в коме, а 31 августа умер, не приходя в сознание.

Правоохранитель был задержан сразу после драки в кафе и по решению суда помещен в СИЗО. После возбуждения против него уголовного дела по части 1 статьи 111 УК (причинение тяжких телесных повреждений), майора уволили из МВД.

- В связи со смертью потерпевшего бывшему полицейскому предъявлено новое обвинение. За совершение данного преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы, - отметили в СКР.