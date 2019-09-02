Суд не стал лишать родительских прав пару, пришедшую на митинг с детьми

Новости

Сборная Аргентины одолела Нигерию на ЧМ-2019 по баскетболу 14:42
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО 14:36
Общественники предупредили о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму 14:31
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года 14:30
В Астрахани участились случаи нападения ядовитых пауков на людей 14:30
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко 14:29
Замена Skoda Rapid получила версию "под ралли" 14:17
Названы претенденты на звание лучшего футбольного тренера года 14:16
Жителя Казани задержали за стрельбу из ружья 14:12
На Кубани мотоциклист-экстремал спасался от медведей на дереве 14:10
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде 14:09
"Шпионы" сфотографировали салон новой Kia Optima 14:08
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Александра Розенбаума 14:07
Мел Гибсон сыграет Одиссея в экранизации Гомера 13:38
В Уфе СК завел дело об ударе током ребенка в парке 13:37
Малгобеку на проекты по благоустройству выделили 24 млн рублей 13:36
Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения 13:35
Синоптики рассказали, сколько продлится летнее тепло в Москве 13:33
Под Новгородом увековечили память бойца, погибшего в Аргунском ущелье 13:29
Ювелирное искусство России XVIII века представят в Минске 13:25
Жители Астраханской области пожаловались на запах гари от пожаров 13:25
Более 100 тысяч жителей Чечни из-за аварии остались без света 13:20
Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова 13:17
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний 13:11
СМИ: Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отправлен в отставку 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд не стал лишать родительских прав пару, пришедшую на митинг с детьми

Текст: Иван Петров
Никулинский районный суд города Москвы на заседании в понедельник отказал прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Надзорное ведомство обратилось в суд, сочтя, что супруги нарушили права детей, взяв их с собой на несанкционированную акцию протеста, прошедшую в центре Москвы 3 августа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом суд вынес чете Хомских предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. "По сути родителям сказали, что прав не лишаем, но если будут появляться на митингах вновь с детьми, то ситуация может повториться", - цитирует ТАСС адвоката супругов Хомских Татьяну Сустину.

В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск о лишении родительских прав в отношении нескольких супружеских пар, взявших с собой на незаконные митинги своих детей. В надзорном ведомстве отмечали, что здоровье и жизнь детей подверглись опасности, кроме того действия родителей повлекли причинение детям физического и морального вреда.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав - крайняя мера.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку
Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии