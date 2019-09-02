Суд не стал лишать родительских прав пару, пришедшую на митинг с детьми

Никулинский районный суд города Москвы на заседании в понедельник отказал прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Надзорное ведомство обратилось в суд, сочтя, что супруги нарушили права детей, взяв их с собой на несанкционированную акцию протеста, прошедшую в центре Москвы 3 августа.

При этом суд вынес чете Хомских предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. "По сути родителям сказали, что прав не лишаем, но если будут появляться на митингах вновь с детьми, то ситуация может повториться", - цитирует ТАСС адвоката супругов Хомских Татьяну Сустину.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск о лишении родительских прав в отношении нескольких супружеских пар, взявших с собой на незаконные митинги своих детей. В надзорном ведомстве отмечали, что здоровье и жизнь детей подверглись опасности, кроме того действия родителей повлекли причинение детям физического и морального вреда.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав - крайняя мера.