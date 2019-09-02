В центре профориентации Московского метрополитена прошел первый аукцион старых информационных табло подземки. Всего разыграли более 30 лотов, больше всего денег заработал "Выход в город/Нет прохода" со станции "Охотный Ряд". Корреспондент "РГ" понаблюдал за ходом первых торгов метрораритетов.

Москвичи были готовы выкладывать на аукционе довольно солидные деньги. Потолком чаще всего называли сумму в 30 тыс. руб., но сразу за несколько табличек и указателей. Фото: Светлана Батова/РГ

В столичном метро уже несколько лет идет обновление навигации. Сначала старые указатели просто отправляли на свалку - коллекционеры и метрофанаты часто негодовали в соцсетях, замечая на улицах очередную машину, груженную указателями. И с конца прошлого года старую навигацию начали продавать всем желающим. В первую волну продаж в декабре 2018 года табло можно было забронировать в интернете или купить в живой очереди в двух инфоцентрах метро. Они вызвали большой ажиотаж, многие переживали, что не успели отловить "свой" указатель. На этот раз метрополитен решил продавать их по принципу "кто больше денег даст, того и указатель". Об аукционе объявили за два дня до торгов и предложили потенциальным участникам регистрироваться на специальном сайте. Сто мест разобрали в течение нескольких часов.

На аукцион выставили старые световые табло, такие как знаки "Полиция", "Курить запрещено", "Медпункт", указатели "Выход в город", табло с перечнями станций.

В зале центра профориентации все было как на настоящем аукционе: кафедра с молотком, стильные помощники ведущего аукциона, которые со всех сторон показывали очередной лот и, конечно, участники, прячущие эмоции, которые выдавали разве что подергивающиеся коленки.

Многие участники торгов в будущем рассчитывают перепродать указатели по более высокой цене

Журналист Дмитрий пришел на торги с маленькой дочкой. "Я думаю потратить не больше 30 тысяч рублей, желательно на то, что можно потом будет перепродать. Например, "Полицию" или "Входа нет". А дочка хочет какой-нибудь указатель длинный и блестящий", - поделился он с "Российской газетой". Потолок в 30 тысяч за один указатель назвали сразу несколько соседей Дмитрия. Кто-то пришел просто посмотреть, а большинство все-таки заполучить элемент навигации для декоративных нужд - в квартиру, офис или на дачу.