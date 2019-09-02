Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер для гостей ВЭФ

Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Venezia, на котором поселят участников пятого Восточного экономического форума. Судно пришвартовалось у Морского вокзала.

По данным администрации Приморского края, это новый лайнер класса Dream, введенный в эксплуатацию в марте текущего года. Его длина - 324 метра, ширина - 37 метров, количество кают - 2116. Лайнер способен вместить пять тысяч человек.

Подобная практика не нова: так, в прошлом году часть гостей форума проживала на круизном судне Costa NeoRomantica, который также специально пришел в город.

Пятый, юбилейный, Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Его деловая программа включает 50 мероприятий, которые разбиты на четыре блока. Ожидается, что ВЭФ-2019 посетят более четырех тысяч делегатов из 60 стран мира.