В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты

В Самарской области СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 10-летнего мальчика.

Как сообщает ведомство, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, выясняется потенциальный круг должностных лиц, причастных к преступлению.

Напомним, 1 сентября 2019 года приблизительно в 15.40 на ребенка, который играл под колоннами Дома культуры на площади Кирова в Самаре, обрушилась мраморная плита. Облицовочный камень упал с высоты 1,5 метра. От полученных травм школьник скончался.