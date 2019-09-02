В Уфе СК завел дело об ударе током ребенка в парке

Случай, произошедший в уфимском парке, где трехлетнего ребенка ударило током, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает управление СК по Башкирии.

По результатам доследственной проверки следком завел уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, несчастный случай произошел вечером 25 августа. Трехлетний мальчик, гуляя с мамой по аллее Центрального парка культуры и отдыха имени Мажита Гафури, схватился за лежавший на газоне электрический провод, который оказался под напряжением. Ребенок получил ожог руки.

Ребенок прошел судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают работать с очевидцами произошедшего и допрашивают работников парка, устанавливают ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка лиц.