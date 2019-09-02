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02.09.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске улучшилось состояние девочки, которую ранили вилкой

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Состояние двухлетней девочки, которую пьяный сожитель матери ранил вилкой, улучшилось. Об этом "РГ" рассказали в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

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- Состояние девочки стабилизировались, ее перевели из реанимации в хирургическое отделение, - сообщил представитель ведомства.

Напомним, по данным следственного управления СК России по Ульяновской области, ночью 30 августа в поселке Мулловка нетрезвый 43-летний мужчина нанес несколько ударов вилкой в грудь двухлетней дочери своей сожительницы. Взволнованные криками соседи вызвали участкового, который своевременно прибыл на место преступления. Пробравшись в квартиру через окно, он обнаружил там раненую малышку и спас ее. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, в качестве меры пресечения суд избрал для него лишение свободы. По факту нанесения тяжкого вреда здоровью ребенка возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК, мать раненой девочки состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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