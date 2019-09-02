Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

Сбербанк не желает откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации кредитов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Тулуне.

"Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать", - подчеркнул глава государства.

Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с главой Сбербанка Германом Грефом.

В понедельник Путин провел совещание по жилищному обеспечению жителей Иркутской области, пострадавших от разрушительного наводнения в июне-июле этого года. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в результате двух волн паводка подтоплены 11 районов, 135 населенных пунктов, свыше 11 тысяч домов. Повреждены 102 социальных объекта, среди которых школы, детские сады, больницы. Сейчас ведутся восстановительные работы.