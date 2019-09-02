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02.09.2019 10:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове перенесли открытие сквера на месте "Зимней вишни"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.

В Кемерове на фоне суда по "Зимней вишне" стали закрывать торговые центры

Об этом сегодня заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Недели через две мы откроем Сквер ангелов - это удивительный парк, это место силы, - рассказал Цивилев РИА Новости на торжественной линейке в школе №7, где располагался штаб ликвидации пожара. - Там построен фонтан, который не имеет аналогов в мире, уже идут последние доработки.

Ранее сообщалось о том, что сквер будет торжественно открыт 1 сентября. Его концепцию, по словам главы Кузбасса, разрабатывали очень долго, согласовывали со всеми, в том числе с родственниками погибших. Расчистка площадки под сквер завершилась осенью 2018-го. А процесс согласований затянулся до конца декабря.

Проект сквера местные власти называют уникальным. При его строительстве применялось множество инновационных решений.

- Там будет камень, привезенный из Шерегеша, растения, соответствующие тем, что произрастают в Кузбассе. Равнины, холмы и горы. И фонтан, и водопад, - так описывал будущий сквер губернатор. - Мы начали разрабатывать этот сквер не как то место, где погибли дети, а как сквер любви к детям, сквер, где бы каждый понимал, насколько ценна жизнь. Этот сквер должен быть позитивным.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. По факту трагедии возбуждено три уголовных дела. В качестве обвиняемых по ним проходят пятнадцать фигурантов.

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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