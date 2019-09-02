"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста

Группа альпинистов из 17 человек, в которую входили победители конкурса "Лидеры России" и инструкторы Федерации альпинизма страны, этой ночью начала восхождение на вершину Эльбруса. Как сообщил корреспонденту "РГ" Виктор Гневашов - один из участников восхождения - буквально в 50 метрах от вершины они обнаружили в снегу юношу без сознания.

- Мы дали ему кислород, напоили чаем. Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка, 17 лет, сюда приехал из города Череповца. Восходил сам, в одиночку, - рассказал Виктор Гневашев.

Юного альпиниста общими усилиями спустили ниже и передали в руки спасателей, которые отвели его до поляны Азау, а там вручили медикам.

Оказалось, что именно его всю ночь искали спасатели, но чуть ниже - на высоте около пяти тысяч метров. Как уточнили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, у него развилась так называемая "горная болезнь": молодой человек был плохо подготовлен к быстрому восхождению, хотя и зарегистрировался в спасательной службе.

"Зарегистрированный альпинист из города Череповца с признаками "горной болезни" найден на высоте 5000 метров и спущен спасателями до поляны Азау, где передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас парень чувствует себя хорошо, давление пришло в норму. Он остается под наблюдением врачей в Нальчике.

"Лидеры России" - конкурс управленцев, который проводится с 2017 года. В нем участвуют талантливые и перспективные руководители со всей страны, а победители получают гранты на обучение. В этом году одним из подарков победителям сделали восхождение на вершину Эльбруса.

Участники заранее прошли серьезную спортивную подготовку и получили необходимое горное снаряжение. На восхождении их сопровождали инструкторы 1-й категории, мастера спорта по альпинизму.