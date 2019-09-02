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02.09.2019 20:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Совет молодых

Волонтеры помогут строителям
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Молодежь пустят к реализации национальных проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для этого в минстрое создадут координационный молодежный совет по благоустройству, который и будет принимать участие в обсуждении воплощаемых в жизнь идей, а также вносить свои коррективы.

Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров в ходе первого Всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе. "Планируем привлекать к работе в координационном совете волонтеров и молодежь, нацеливать их на реализацию всех федеральных проектов, которыми занимается минстрой - это строительство жилья, расселение аварийного жилого фонда, проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", - отметил замминистра. Молодежь будет помогать в улучшении индексов качества городской среды. Их, кстати, должны обнародовать уже в ноябре этого года. Для каждого города России, которых в стране насчитывается 1114, будет свой показатель. А к 2024 году перед федеральной и региональной властью стоит задача улучшить полученные показатели на 30 процентов. Это предусмотрено проектом "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". К слову, один из критериев, по которому будут оценивать города, - это вовлечение молодежи в принятие решений о развитии оцениваемого населенного пункта.

По мнению директора общероссийской организации "Городские реновации" Олега Зори, ситуация с вовлечением волонтеров и молодого поколения россиян - это тренд последних лет. Раньше в такие инициативы никто не верил.

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