В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны

В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, выступая на церемонии, Сергей Шойгу провел аналогию со Смольным институтом благородных девиц, именно это учреждение зародило традиции женского образования.

Пансион Минобороны появился в Москве в 2009-м году, учреждение рассчитано на 740 учениц. В этом году по решению президента России филиал пансиона был создан в Петербурге.

Сюда будут зачисляться девочки из семей военнослужащих, которые служат в отдаленных гарнизонах, дочери солдат, погибших во время боевых заданий, а также дети из неполных и многодетных семей.

Пансион в Петербурге расположен на острове Бычий в самом сердце Петроградской стороны. В этом году набор здесь произведен в среднюю школу - с 5 по 7-й класс. В Москве в пансионе девочки доучиваются до 11-го.

Программа в учебном заведении сложная. Помимо дисциплин, которые необходимо осваивать всем школьникам, воспитанницы пансиона будут учить четыре иностранных языка, заниматься танцами, также в программе обязательное художественное и музыкальное образование.