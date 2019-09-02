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02.09.2019 14:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От "А" до "Ш": В школе Краснодара прозвучало четыре первых звонка

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сразу четыре торжественные линейки прошли в День знаний в краснодарской школе-новостройке на улице Героя Аверкиева на 1550 мест, которая открылась сегодня. Всего здесь сформированы 100 классов, 24 из которых  от "А" до "Ш" - первые. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Такого числа параллелей больше нет ни в одном учебном заведении страны. Если дело так пойдет и дальше, скоро для их обозначения не хватит букв алфавита. Это учебное заведение сейчас является филиалом школы № 11, но в дальнейшем станет самостоятельной. Учиться здесь будут три тысячи человек.

Фото: iStock
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"Наша задача - строить еще больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные рекорды". Конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования", - приводит пресс-служба слова мэра Евгения Первышова, посетившего одну из праздничных линеек новой школы.

Проблема переполненных школ на Кубани, и особенно в Краснодаре, стоит весьма остро. По мнению экспертов, главная причина кроется в необдуманной градостроительной политике местных властей прошлых лет. Столица края интенсивно прирастала бессчетными квадратными метрами жилья, торговыми площадями, а выделенные земли под детские сады и школы "разбазаривались" - переходили в руки бизнесу… опять же под новые высотки.

В 2016 году всероссийский рекорд побила здешняя СОШ № 71, набрав 20 первых классов. Тогда городская администрация пыталась решить небывалый наплыв первоклашек специальными пристройками к учебным зданиям. Через год ситуация повторилась, но уже в школе № 66, где набралось тех же самых 20 первых классов. В прошлом году тут сформировали уже 22 первых класса. А теперь рекордсменом стала школьная новостройка на улице Героя Аверкиева.

Сегодня  в столице края открылись две новые школы на 1550 мест каждая и два дополнительных корпуса по 400 мест. Еще два учебных заведения будут введены в эксплуатацию в следующем году на Западном обходе - на улице имени Марины Цветаевой и улице Красных Партизан.

Но чтобы удовлетворить потребность в местах за партой, число учебных заведений должно вырасти как минимум на треть. На это нынешние власти города и нацеливают строителей, причем компании, которые строят школы и детские сады, городу их не дарят: образовательные учреждения выкупаются в муниципальную собственность за счет финансирования из федерального, краевого или местного бюджетов.

Кстати

По данным городского департамента образования, в 2019/2020 учебном году в Краснодаре сформировано 583 первых класса: в среднем - по шесть в каждой школе. Сегодня за парты сели 18 тысяч 498 первоклашек. Это на 1358 человек больше, чем в прошлом году.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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