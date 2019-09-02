На Кубани нашли бросившую новорожденную дочь в больнице женщину

На Кубани следователи установили личность женщины, которая в субботу оставила в Усть-Лабинской больнице новорожденную девочку. По информации пресс-службы следственного управления СК по краю, оперативно разыскать ее удалось благодаря камере видеонаблюдения, установленной в лечебном учреждении.

На кадрах хорошо видно, как женщина заходит в больницу с переносной люлькой для новорожденных, затем оставляет ее на скамейке в коридоре больницы и убегает.

"Благодаря грамотной работе следователя и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, личность и местонахождение женщины удалось установить, - сообщили в ведомстве, - По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2019 года 33-летняя местная жительница самостоятельно дома родила девочку, после чего отнесла ее в больницу, где оставила в коридоре. Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением и невозможностью содержать новорожденную. В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, угрозы ее жизни и здоровью не имеется".

Бросившая ребенка женщина - многодетная мать, на иждивении у нее находится шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. По имеющейся у следствия информации, семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная.

Как отмечает СК, в ходе проверки будут изучены условия жизни детей, Также будет дана оценка действиям органов опеки и органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними.