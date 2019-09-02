Набережную Коктебеля реконструируют за четыре миллиарда рублей

На заседании Архитектурно-градостроительного совета РК утвержден проект концепции набережной поселка Коктебель. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов рассказал, что общее зонирование набережной подразумевает разделение ее на пять зон - тихую, культурно-историческую, парковую, торгово-гастрономическую и фестивальную.

- Разработчикам проекта пришлось принять во внимание курортную привлекательность Коктебеля, а также регулярно проходящие там культурно-массовые мероприятия, - отметил Кабанов. - При этом было важно совместить интересы совершенно различных групп гостей курорта и местных жителей. Разработчикам проекта и администрации Коктебеля даны рекомендации обеспечить необходимое количество парковочных мест и автомобильных проездов.

Как отметил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов, реконструкция будет проходить в рамках ФЦП, и начать ее планируется в 2020 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более четырех миллиардов рублей.

- Будут построены кафе, беговые и велодорожки, скверы и ландшафтные парки, зеленые аллеи и фонтаны, зоны для занятия спортом и детские игровые площадки, - рассказал Храмов. - То есть на этой набережной себя смогут чувствовать комфортно и любители тихих прогулок, и фанаты громкой музыки. В целом проект признан удовлетворительным с точки зрения эстетики и развитости инфраструктуры, однако я предложил предусмотреть несколько важных моментов. Так, на пляже необходимо построить специальные эллинги для спасательных средств, здание для сотрудников МЧС, а также инфраструктуру для маломерных судов.

Проект реконструкции предполагает масштабное озеленение, а также увеличение пляжной территории почти в два раза, чтобы она смогла вместить около 5000 человек.

Напомним, в прошлом году 19,3 тысячи квадратных метров набережной Коктебеля переданы в собственность Республики Крым. Проект реконструкции 1,9 километра набережной обошелся в 75 миллионов 344 тысячи рублей. При этом власти Феодосии заверили, что у работающих на набережной Коктебеля предпринимателей не должно быть повода для беспокойства: на обновленном променадном пространстве создадут 17 павильонов для мелкорозничной торговли и 35 киосков для торговли сувенирами.