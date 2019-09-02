Первый президент Крыма введен в кому после инсульта в Турции

Первый президент Крыма Юрий Мешков во время туристической поездки с супругой в турецкую Анталию пережил инсульт и сейчас находится в искусственной коме в местной больнице. О состоянии здоровья Мешкова "РГ" рассказала его дочь Марианна.

73-летнему Юрию Мешкову стало плохо сразу после приезда в отель. Он поссорился с персоналом респешн из-за предоставления номера, оказавшегося по своему классу и цене ниже заказанного. После этого в своем номере Мешков решил принять душ, где у него случился инсульт, и он упал на пол. Но квалифицированную медицинскую помощью крымскому политику оказали только в третьей по счету больнице.

- Там ему поставили капельницу и провели операцию, - рассказала Марианна. - Ночью он был подключен к аппарату искусственного дыхания и сейчас находится в искусственной коме. Только что закончилось обследование, но его результаты пока неизвестны. Решается вопрос - либо вывести его из комы, либо повторная операция.

По словам дочери, до возможной транспортировки Мешкова для дальнейшего лечения в Россию предстоит еще решить вопрос об оплате медицинских услуг турецкой больнице.

- Как заявил представитель российской страховой компании, страховка покрывает лишь 40 тысяч евро на одного застрахованного, - уточнила она. - Но операция, которую провели ночью, стоит около 200 тысяч евро. Поэтому вопрос стоит остро: их могут не выпустить, пока деньги не вернут.

О создавшейся ситуации супруга Мешкова проинформировала российское консульство в Анталии, но никакой помощи пока не последовало.

Мешков был избран всенародным голосованием 1994 году и пробыл на своем посту всего один год. Еще за 20 лет до событий Крымской весны он предлагал сделать государственным языком русский, а валютой - рубль. На полуострове в итоге пришли к решению провести референдум о его статусе. Однако украинские власти помешали этому. Мешкова силой убрали с занимаемого поста, а сам пост президента Крыма Киев ликвидировал. Юрий Мешков был выслан из Украины в 2011 году и смог вернуться в родной Крым только в марте 2014-го, когда его жизни больше ничто не угрожало.