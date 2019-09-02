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02.09.2019 20:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долги тормознули

Приставы арестовали на трассах более 250 автомобилей должников
Текст: Юрий Гень
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
На Кубани с первого летнего месяца краевое управление службы судебных приставов начало проводить необычные рейды на трассах - останавливать машины должников и тут же изымать эти автомобили в счет оплаты. Всего было проведено 10 рейдов и арестовано более 250 машин. Мероприятия закончились только сейчас, оставив после себя шлейф обсуждений в интернете и вызвав широкий общественный резонанс.
Приставы останавливали машины должников и предлагали заплатить долги. Некоторые так и поступали. Иначе машину опечатывали и передавали на ответственное хранение. Фото: Владимир Аносов/ РГ Приставы останавливали машины должников и предлагали заплатить долги. Некоторые так и поступали. Иначе машину опечатывали и передавали на ответственное хранение. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Приставы останавливали машины должников и предлагали заплатить долги. Некоторые так и поступали. Иначе машину опечатывали и передавали на ответственное хранение. Фото: Владимир Аносов/ РГ

На выездах УФССП побывал корреспондент "РГ". На посту ГИБДД, где проводится рейд, уже остановили несколько машин. Вычислить автомобиль, принадлежащий должнику (неплательщику штрафов, алиментов, выплат по кредитам) помогает мобильный программный комплекс "дорожный пристав". Даже в плотном потоке он по госномеру определяет нужную машину.

Фото: istockphoto.com
Приставы начали находить должников с помощью уличных камер

В этот раз остановили отечественную "девятку" синего цвета. Обескураженный владелец авто объясняет, что купил своего "железного коня" год назад... правда, на себя так и не оформил. Хотел сэкономить на уплате налогов, да и не хотел с документами возиться... Думал, что договора купли-продажи будет достаточно. А теперь оказывается, что машина по-прежнему числится за прежней владелицей, а у нее неоплаченных штрафов - на 100 тысяч рублей! Приставам это дает право арестовать машину.

- Что мне теперь делать? - говорит шокированный водитель Александр Пахно. - У меня полный багажник оборудования,...

За лето в результате рейдов взысканы задолженности на сумму порядка 10 миллионов рублей

Но у него нет выхода: приставы опечатывают машину и молодому человеку остается только выгружать вещи из багажника. Эта ситуация очень типичная. Возле выездного пункта судебных приставов на посту ГИБДД собралась уже целая очередь. Заплатить долги по штрафам, алиментам, кредитам или налогам можно тут же - возле мобильного терминала. Некоторые так и поступают . Иначе машину опечатывают и передают владельцу на ответственное хранение.

По данным УФССП по Краснодарскому краю, косвенным эффектом от рейдов стало повышенное внимание многих жителей к уплате долгов. С июня по конец августа на Кубани приставы зафиксировали оплату 25 тысяч исполнительных производств на общую сумму в 163 миллиона рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Полномочия судебных приставов
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