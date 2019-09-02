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02.09.2019 17:00
Рубрика: Экономика

Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций"

Текст: Юлия Кривошапко

Сбербанк со 2 сентября начинает размещение нового выпуска облигаций федерального займа для населения - ОФЗ-н.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Приобрести бумаги можно в отделениях "Сбербанк Премьер". Кроме того, "народные облигации" в ближайшее время будут доступны в мобильном приложении "Сбербанк Инвестор", уточняется в сообщении пресс-службы финансовой организации. Выпуск облигаций в конце августа анонсировал Минфин. Некоторые параметры изменились.

Теперь минимальная сумма, на которую можно приобрести госбумаги, составляет 10 тысяч рублей. Ранее действовало ограничение в 30 тысяч.

В отличие от предыдущих выпусков новые облигации граждане смогут купить без комиссии - исключительно по номиналу.

Дата погашения госбумаг - 31 августа 2022 года. Купонная ставка по первому купону составит 6,50 процента годовых, по второму купону - 7 процентов годовых, по третьему купону - 7,05 процента годовых, по четвертому купону - 7,10 процента годовых, по пятому купону - 7,25 процента и по шестому купону - 7,35 процента годовых.

Список банков-агентов, через которые будут продаваться новые ОФЗ-н, стал шире. Помимо Сбербанка и ВТБ в нем также Промсвязьбанк и Почта Банк.

Экономика Финансы Инвестиции Компании Финансы Сбербанк
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