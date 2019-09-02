Сборная Аргентины одолела Нигерию на ЧМ-2019 по баскетболу

В Китае продолжается чемпионат мира по баскетболу. В группе "В", в которой выступает и сборная России, аргентинцы одержали свою вторую победу, одолев команду Нигерии - 94:81. Для африканцев, уступивших в первом матче нашим, это второе поражение.

Аргентинцы лучше выглядели на старте встречи, но потом едва не упустили нити игры, позволив сопернику вырваться вперед. В итоге успех южноамериканцев предопределила вдохновенная игра неувядающего Луиса Сколы. 39-летний центровой набрал 23 очка, выйдя на второе место среди самых результативных игроков за всю историю чемпионатов мира. У него теперь 595 баллов. Лидером в этом списке является бразилец Оскар Шмидт с 843 баллами.

Для нас победа аргентинцев важна тем, что теперь сборной России достаточно одолеть Корею, чтобы гарантировать себе выход во второй раунд. Матч Россия - Корея начнется в 15:30 по московскому времени.