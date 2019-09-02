В Госдуме ответили на слова польского министра о репарациях

Обвинения России в том, что она помешала получить Польше репарации от Германии за Вторую мировую войну, являются продолжением антироссийской кампании и свидетельствуют о склоках внутри Европейского союза. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак возложил на Россию вину за то, что его страна не получила от Германии репараций за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны. По его словам, в 1953 году Варшава отказалась от компенсации под влиянием Москвы. Также Блащак считает, что вопрос репараций еще не закрыт.

"Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, не что иное, как продолжение антироссийской кампании и склок внутри ЕС. К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", - сказал Железняк, чьи слова приводит РИА Новости.

"Это удобная для спекуляций тема, особенно в привязке к отношениям с нашей страной, которые русофобски настроенная часть польских политиков использует для своей предвыборной кампании. Кроме того, нападки на Россию со стороны Польши выглядят попыткой угодить русофобскому лобби в Европе и США", - добавил он.

Депутат отметил, что Германия является ключевым спонсором ЕС, и из ее бюджета Польша регулярно получает дотации. "Очевидно, что поднятый Варшавой вопрос немецких репараций имеет исключительно политическую, а не юридическую или экономическую подоплеку", - подчеркнул он.