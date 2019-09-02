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02.09.2019 16:00
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на слова польского министра о репарациях

Обвинения России в том, что она помешала получить Польше репарации от Германии за Вторую мировую войну, являются продолжением антироссийской кампании и свидетельствуют о склоках внутри Европейского союза. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак возложил на Россию вину за то, что его страна не получила от Германии репараций за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны. По его словам, в 1953 году Варшава отказалась от компенсации под влиянием Москвы. Также Блащак считает, что вопрос репараций еще не закрыт.

"Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, не что иное, как продолжение антироссийской кампании и склок внутри ЕС. К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", - сказал Железняк, чьи слова приводит РИА Новости.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Это удобная для спекуляций тема, особенно в привязке к отношениям с нашей страной, которые русофобски настроенная часть польских политиков использует для своей предвыборной кампании. Кроме того, нападки на Россию со стороны Польши выглядят попыткой угодить русофобскому лобби в Европе и США", - добавил он.

Депутат отметил, что Германия является ключевым спонсором ЕС, и из ее бюджета Польша регулярно получает дотации. "Очевидно, что поднятый Варшавой вопрос немецких репараций имеет исключительно политическую, а не юридическую или экономическую подоплеку", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Законодательная власть Госдума Вторая мировая война
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