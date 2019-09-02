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02.09.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

Текст: Ольга Игнатова
Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Это относится и к северным широтам, и к средней полосе России. "Следствие глобального потепления климата",- отмечает синоптик.

Известно, как за последние 30 лет изменились температурные нормы. Такие расчеты существуют с 1981 по 2010 годы. "В Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса. Это очень серьезное смещение температур. Но и летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние. В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость. А зимой даже 15-градусов отклонения- норма",- поясняет Вильфанд. И добавляет, что в 2020 году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон. Это будут точные научные расчеты того, как изменился климат на планете.

Пока же сентябрь начинается с довольно комфортных температур. В столичном регионе всю неделю тепло и солнечно. Днем воздух будет прогреваться до 24-25 градусов. В Северной столице на пару-тройку градусов ниже, но тоже еще не чувствуется осень. Даже в северном Мурманске в начале недели больше 20 тепла.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Какой будет погода осенью

На востоке страны, правда, температуры понизились. В Петропавловске-Камчатском днем в понедельник не выше плюс 17 градусов. Во Владивостоке погода существенно улучшится по сравнению с той, которая была в конце предыдущей недели - днем максимальное значение 21-22 градуса. Небольшой дождь. Примерно такая же погода и в Хабаровске. Днем около 20 градусов будет и в Якутске.

В Иркутске днем воздух прогреется до 25 -26 градусов. В Красноярске до плюс 19 днем. А вот в Новосибирске, Омске, Кемерово, Барнауле, Томске не очень комфортная погода. Облачно, дождливо и всего от 14 до 17 градусов. Похолодало на Урале. Утром в Челябинске, Екатеринбурге и Оренбурге всего 5 градусов. Возможны ночные заморозки. Это связано с затоком холодного воздуха. В начале недели днем всего 12-14 градусов.

Прохладно в Перми и Кирове: утренние температуры плюс 6 градусов, днем не более 13 градусов. А вот в Самаре уже повыше - 10 градусов утром, но еще не очень жарко днем. Похолодание проникнет в Нижнее Поволжье. И там вместо 35-40-градусной жары, которая преобладала в течение последнего времени, дневные температуры будут в диапазоне 26-29 градусов. В Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Симферополе до плюс 27-30 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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