В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, это предложение, которое говорит о том, что необязательно заключать письменные договоры для выполнения джентльменских обязательств. "Если кто-то не собирается выполнять любой договор, закрепленный документально, то он может из него выйти. Здесь альтернатива: давайте мы даже при отсутствии этого договора воздержимся от размещения подобных ракет и будем ответственны за стабильность во всем мире", - цитирует Шерина RT.

Депутат подчеркнул, что мораторий свидетельствует о том, что Россия выступает за сохранение мировой стабильности и безопасности. "Российская Федерация до последнего борется за то, чтобы даже при отсутствии этого документа это не переросло в какую-то гонку вооружений и не дестабилизировало ситуацию в мире", - заключил парламентарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению РСМД.