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Рубрика: Власть

Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ. По его словам, выход Вашингтона из договора РСМД плохо повлияет на глобальную стратегическую безопасность.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Мы, по сути дела, взяли на себя односторонний мораторий на развертывание систем подобного класса и такой дальности до тех пор, пока США не разместят такие системы", - напомнил Рябков. Он также усомнился в заявлениях Североатлантического альянса о неразмещении в Европе ядерного оружия и напомнил, что "альянс многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания", а также "менял свои собственные намерения".

Как информирует ТАСС, ссылаясь на дипломата, вопрос о договоренностях с повестки дня не снят. Между тем Рябков подчеркнул, что новых переговоров американцам РФ не предлагает.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что ответ будет зеркальным. В марте российский лидер подписал закон о приостановлении договора.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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