Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова

Жители Багамских островов, на которые в воскресенье обрушился мощный ураган "Дориан", начали выкладывать в соцсети видео удара стихии. Больше всего досталось острову Абако. На кадрах видно, как ветер гнет ветки деревьев, а вода затопила улицы.

Напомним, первого сентября "Дориан", сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до пятой, наивысшей категории. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 67 метров секунду. По прогнозу синоптиков, на штат Флорида "Дориан" начнет оказывать влияние уже вечером второго сентября. Там объявлен режим ЧС.