Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова

Жители Багамских островов, на которые в воскресенье обрушился мощный ураган "Дориан", начали выкладывать в соцсети видео удара стихии. Больше всего досталось острову Абако. На кадрах видно, как ветер гнет ветки деревьев, а вода затопила улицы.
Напомним, первого сентября "Дориан", сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до пятой, наивысшей категории. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 67 метров секунду. По прогнозу синоптиков, на штат Флорида "Дориан" начнет оказывать влияние уже вечером второго сентября. Там объявлен режим ЧС.
Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq— Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) September 1, 2019
Dorian arrives in Abaco@DorianBahamas pic.twitter.com/WvbhWwl9M6— Brian (@brian359) September 1, 2019