Власти Индонезии запретили любые демонстрации на востоке страны

Полиция Индонезии запретила проведение любых акций протеста в провинциях Папуа и Западное Папуа. Также жителям региона нельзя публично высказывать мнения, которые могут привести к беспорядкам, нанести ущерб общественным объектам.

Митинги с требованием прекратить расовую дискриминацию коренных жителей начались на востоке страны две недели назад. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Агрессивно настроенные граждане громили магазины, гостиницы, устраивали поджоги, а также пытались захватить административные здания.В результате столкновений погибли шесть человек, в том числе один военнослужащий. Власти направили в регион почти 6 тысяч полицейских и силы армии.