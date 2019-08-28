Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты

В индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея убиты шесть участников протестного марша против власти Индонезии, еще двое получили ранения. Об этом 28 августа сообщает Reuters.

Как утверждают протестующие, жертвы были убиты сотрудниками сил безопасности Индонезии, стянутыми в регион после усилившихся там неделю назад выступлений. Официальный представитель МВД Индонезии в Джакарте опроверг обвинения в убийстве манифестантов. Зато, по его словам, сепаратисты убили одного военнослужащего и ранили троих полицейских. Также он призвал верить только информации, исходящей от полиции провинции Папуа.

В настоящее время власти ограничили в Западном Папуа доступ к интернету, чтобы пресечь распространение "провокационных сообщений". Туда дополнительно направлены более тысячи военнослужащих для укрепления местных гарнизонов.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет встретиться с лидерами Западного Папуа, чтобы обсудить их требования о проведении в провинции референдума о независимости, который они предлагают провести под надзором ООН. Между тем Объединенного освободительного движения за Западную Папуа (ULMWP) говорят, что они добиваются встречи с властями Индонезии с 2008 года, а сейчас "уже слишком поздно, и всего лишь обсуждение - этого слишком мало".

Очередное обострение началось после того, как полиция задержала в городе Сурабая на центральном индонезийском острове Ява 17 августа несколько десятков студентов из Западного Папуа, которые, согласно утверждению представителей сил правопорядка, неуважительно отнеслись к государственному флагу Индонезии (сами студенты такие обвинения в свой адрес отрицают). Чтобы захватить студентов, полиция штурмовала общежитие и применила слезоточивый газ. Арестованных студентов также обзывали "обезьянами" - последнее было использовано сепаратистами Папуа в своих целях. Абед Гобай, один из лидеров папуасов, заявил в ходе нынешних протестов, что "индонезийцы говорят, что мы похожи на обезьян. Итак, мы нация обезьян. Поэтому мы просим Индонезию дать независимость нашему региону, потому что обезьяны не могут жить вместе с людьми".

Кроме того, в ходе выступлений в Западном Папуа сторонники отделения подняли флаг "Утренняя звезда" - ныне запрещенный в Индонезии символ независимости Западного Папуа, впервые использованный еще в 1961 году, когда Новая Гвинея была колонией Нидерландов. Сегодня выход с таким флагом на улицу может быть наказан 15 годами тюрьмы.

Джакарта пообещала расследовать обстоятельства ареста папуасских студентов в Сурабайе, однако это не помогло снизить накал страстей в Западном Папуа.

История противостояния Джакарты и Западного Папуа берет свое начало в 1960-х годах. Западная часть Новой Гвинеи (тогда провинция Западный Ириан), в том числе и территория нынешней провинции Западное Папуа, была передана голландцами под контроль Индонезии в 1963 году согласно Нью-Йоркскому соглашению. При этом значительная часть папуасского населения стремилась к независимости. В 1969 году был проведен референдум под патронажем ООН, в котором, однако, участвовала лишь незначительная часть местных жителей. В результате регион остался под властью Джакарты, которая проводила там довольно жесткую политику, держа усиленные военные и полицейские гарнизоны. С одной стороны, сепаратисты представляли это как подавление инакомыслия, с другой - присутствие армии и сил безопасности позволяло поддерживать некий порядок.

Когда в 2014 году к власти в Индонезии пришел умеренный президент Джоко Видодо, появились надежды, что ситуацию с Западным Папуа получится решить мирным путем. Видодо сделал ставку на экономическое развитие Западного Папуа, в частности начал строить там Транс-Папуа-хайвей, который призван соединить районы провинции, разделенные горными хребтами. Однако местные жители стали нападать и убивать рабочих, привезенных из других провинций Индонезии. Они, по мнению местных жителей, разрушают традиционный уклад жизни, а также отбирают доход у местного населения.