Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты

Как утверждают протестующие, жертвы были убиты сотрудниками сил безопасности Индонезии, стянутыми в регион после усилившихся там неделю назад выступлений. Официальный представитель МВД Индонезии в Джакарте опроверг обвинения в убийстве манифестантов. Зато, по его словам, сепаратисты убили одного военнослужащего и ранили троих полицейских. Также он призвал верить только информации, исходящей от полиции провинции Папуа.
В настоящее время власти ограничили в Западном Папуа доступ к интернету, чтобы пресечь распространение "провокационных сообщений". Туда дополнительно направлены более тысячи военнослужащих для укрепления местных гарнизонов.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет встретиться с лидерами Западного Папуа, чтобы обсудить их требования о проведении в провинции референдума о независимости, который они предлагают провести под надзором ООН. Между тем Объединенного освободительного движения за Западную Папуа (ULMWP) говорят, что они добиваются встречи с властями Индонезии с 2008 года, а сейчас "уже слишком поздно, и всего лишь обсуждение - этого слишком мало".
Очередное обострение началось после того, как полиция задержала в городе Сурабая на центральном индонезийском острове Ява 17 августа несколько десятков студентов из Западного Папуа, которые, согласно утверждению представителей сил правопорядка, неуважительно отнеслись к государственному флагу Индонезии (сами студенты такие обвинения в свой адрес отрицают). Чтобы захватить студентов, полиция штурмовала общежитие и применила слезоточивый газ. Арестованных студентов также обзывали "обезьянами" - последнее было использовано сепаратистами Папуа в своих целях. Абед Гобай, один из лидеров папуасов, заявил в ходе нынешних протестов, что "индонезийцы говорят, что мы похожи на обезьян. Итак, мы нация обезьян. Поэтому мы просим Индонезию дать независимость нашему региону, потому что обезьяны не могут жить вместе с людьми".
Кроме того, в ходе выступлений в Западном Папуа сторонники отделения подняли флаг "Утренняя звезда" - ныне запрещенный в Индонезии символ независимости Западного Папуа, впервые использованный еще в 1961 году, когда Новая Гвинея была колонией Нидерландов. Сегодня выход с таким флагом на улицу может быть наказан 15 годами тюрьмы.
Джакарта пообещала расследовать обстоятельства ареста папуасских студентов в Сурабайе, однако это не помогло снизить накал страстей в Западном Папуа.
История противостояния Джакарты и Западного Папуа берет свое начало в 1960-х годах. Западная часть Новой Гвинеи (тогда провинция Западный Ириан), в том числе и территория нынешней провинции Западное Папуа, была передана голландцами под контроль Индонезии в 1963 году согласно Нью-Йоркскому соглашению. При этом значительная часть папуасского населения стремилась к независимости. В 1969 году был проведен референдум под патронажем ООН, в котором, однако, участвовала лишь незначительная часть местных жителей. В результате регион остался под властью Джакарты, которая проводила там довольно жесткую политику, держа усиленные военные и полицейские гарнизоны. С одной стороны, сепаратисты представляли это как подавление инакомыслия, с другой - присутствие армии и сил безопасности позволяло поддерживать некий порядок.
Когда в 2014 году к власти в Индонезии пришел умеренный президент Джоко Видодо, появились надежды, что ситуацию с Западным Папуа получится решить мирным путем. Видодо сделал ставку на экономическое развитие Западного Папуа, в частности начал строить там Транс-Папуа-хайвей, который призван соединить районы провинции, разделенные горными хребтами. Однако местные жители стали нападать и убивать рабочих, привезенных из других провинций Индонезии. Они, по мнению местных жителей, разрушают традиционный уклад жизни, а также отбирают доход у местного населения.