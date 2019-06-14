В столицу Индонезии стянуты дополнительные силы полиции и армии

В центральные районы Джакарты (столица Индонезии) стянуты дополнительные силы полиции и армии для предотвращения массовых беспорядков. Сегодня Конституционный суд страны начнет рассмотрение иска оппозиции, которая требует отменить результаты недавних президентских выборов.

Напомним, в апреле действующий глава государства Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его соперник Прабово Субианто - 44,5%. Представители оппозиции заявили о многочисленных нарушениях.

После оглашения итогов голосования сторонники Субианто вышли на акции протеста, которые затем переросли в столкновения с полицией. Погибли 8 человек, более 900 получили ранения.

Сегодня высший судебный орган Индонезии начинает рассмотрение иска оппозиции. У здания суда будут находиться 17 тысяч полициейских, а также несколько тысяч военнослужащих. Дополнительные силы были переброшены в столицу из других районов страны.