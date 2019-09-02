Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан"

Власти американского штата Флорида начали эвакуировать жителей прибрежных городов от Палм-Бич до Джексонвилля в связи с приближением урагана "Дориан". Как сообщает телеканал CNN, соответствующее распоряжение отдал губернатор Рон ДеСантис.

По его словам, обязательной эвакуации подлежат пациенты 72 домов престарелых и нескольких госпиталей на восточном побережье.

В настоящее время прекратили свою работу уже четыре аэропорта, сотни рейсов отменены. При этом руководство воздушной гавани в Палм-Бич предупредило, что не даст использовать свои помещения в качестве временного жилья.

Режим ЧП в штате был введен еще 28 августа. Всем без исключения жителям было рекомендовано иметь недельный запас продуктов питания и воды, а также план на случай бедствия. Теперь дело дошло до эвакуации. Аналогичные распоряжения отдали власти штатов Южная Каролина и Джорджия.

Ранее из-за урагана "Дориан" на Багамах погиб 7-летний мальчик. Эксперты называют "Дориан" одной из самых сильных атлантических бурь, когда-либо зарегистрированных в истории метеонаблюдений. В настоящее время эпицентр урагана медленно приближается к Флориде, при этом его разрушительная сила снизилась с пятой до четвертой категории.