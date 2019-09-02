Xiaomi выпустит старый смартфон под видом дешевого Mi 9

Компания Xiaomi готовится выпустить на рынок смартфон Mi 9 Lite, который станет самым дешевым девайсом флагманской линейки. Однако под новыми именем будет скрываться уже анонсированное и давно присутствующее на рынке устройство - Xiaomi CC9.

Как стало известно руководителю авторитетного ресурса XDA Developers Мишалю Рахману, в каталоге сертифицированных смартфонов от Google бюджетный флагман Xiaomi проходит под кодовым названием pyxis. Под ним же зарегистрирован и другой смартфон - CC9, который был представлен в июле.

Таким образом, характеристики Mi 9 Lite будут полностью идентичными CC9.

Xiaomi уже не первый раз поступает подобным образом - ранее модель CC9e, "младший брат" CC9, вышла на мировой рынок под названием Mi A3. Кроме того, смартфоны Redmi K20 и K20 Pro были "перевыпущены" для России и Европы под названиями Mi 9T и Mi 9T Pro. Так что для компании эта практика является обыденной - версии устройств для Европы и Китая могут носить разные названия.