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Xiaomi выпустит старый смартфон под видом дешевого Mi 9

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2019,  
14:27
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi готовится выпустить на рынок смартфон Mi 9 Lite, который станет самым дешевым девайсом флагманской линейки. Однако под новыми именем будет скрываться уже анонсированное и давно присутствующее на рынке устройство - Xiaomi CC9.

Как стало известно руководителю авторитетного ресурса XDA Developers Мишалю Рахману, в каталоге сертифицированных смартфонов от Google бюджетный флагман Xiaomi проходит под кодовым названием pyxis. Под ним же зарегистрирован и другой смартфон - CC9, который был представлен в июле.

Таким образом, характеристики Mi 9 Lite будут полностью идентичными CC9.

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Xiaomi уже не первый раз поступает подобным образом - ранее модель CC9e, "младший брат" CC9, вышла на мировой рынок под названием Mi A3. Кроме того, смартфоны Redmi K20 и K20 Pro были "перевыпущены" для России и Европы под названиями Mi 9T и Mi 9T Pro. Так что для компании эта практика является обыденной - версии устройств для Европы и Китая могут носить разные названия.

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