Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега

Прогулочное судно Conception, на борту которого сегодня вспыхнул пожар, затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус (штат Калифорния, США). Как сообщает CBS Los Angeles со ссылкой на представителя Береговой охраны США Монику Рочестер, из 39 человек, находившихся на катере, удалось спасти только пятерых, остальные считаются пропавшими без вести.

По ее данным, когда начался пожар, пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду (их потом подобрал проходивший мимо катер), однако пассажиры в тот момент были внутри, спали и, видимо, не смогли выбраться наружу. Тем не менее, Береговая охрана продолжает обследовать территорию в надежде найти тех, кому удалось спастись с терпящего бедствие судна и вплавь добраться до суши. До окончания поисково-спасательной операции местные власти отказываются называть точное количество жертв трагедии.

Причина возгорания пока не установлена. Судно было построено в 1981 году и пользовалось для морской рыбалки и дайвинга. На нем могли расположиться до 46 человек, пассажиры обычно занимали места внутри судна, экипаж - на верхней палубе. Именно это и спасло команду.