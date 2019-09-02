Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов

"Прекрасной няне" Анастасии Заворотнюк вновь открыт путь за границы России - долг, из-за которого он мог быть ей заказан, теперь погашен полностью: судебные приставы отозвали иск против артистки. Об этом сообщает KP.RU.

Сегодня в суде должен был рассматриваться иск к Заворотнюк судебных приставов Тропарево-Никулинского района, которые предлагали ограничить актрисе выезд за рубеж. Цена вопроса - задолженность в 1,6 миллиона рублей, исполнительский сбор, который выставляют за неисполнение в срок решения суда.

Как поясняется, названная сумма осталась после истории с просрочками по валютной ипотеке, когда Заворотнюк брала в банке займ в полмиллиона долларов на покупку загородного дома. Но курс значительно скакнул, женщина не нашла средств вовремя вносить платежи и все это вылилось в штрафы и проценты.

К счастью, успокаивает издание, в прошлом году "няня" наконец-то смогла рассчиталась с ипотекой, но повис "хвост". С которым тоже удалось героически разобраться.

Соответственно, Анастасия может лететь в США, куда сейчас оформляет визу для своей младшей дочери Миле.

Ранее, напомним, в СМИ появились сообщения о том, что у Заворотнюк может быть рак мозга.

Перед этим "гардемарин" Жигунов пожаловался на прессу в связи с его романом с Заворотнюк.