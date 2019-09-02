Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover

В Китае стартовало производство нового кроссовера Canticie, который при беглом взгляде можно запросто спутать с Range Rover. Автомобиль будет продаваться под маркой Hunkt, принадлежащей Hanlong Auto из провинции Хубэй.

История новинки очень интересна: дело в том, что Hunkt Canticie затевался как Zotye T800, который позднее переименовали в T900. Ну а Zotye, как вы помните, печально известна своей патологической страстью к созданию клонов.

Сейчас компания старается выпускать всё-таки по большей части оригинальные автомобили, чтобы повысить лояльность к бренду, поэтому передала (на каких условиях - неизвестно) свои наработки Hanlong Auto, которые претворили их в жизнь в образе Canticie.

Китайский клон очень близок к оригиналу по габаритам. Параметры длины, ширины и высоты у Canticie составляют 4 985 х 1 995 х 1 819 мм соответственно, у Range Rover - 4 999 х 2 073 х 1 835 мм. Колёсная база у "китайца" чуть больше: 2 997 против 2 992 мм.

Hunkt Canticie оснащён турбированным двухлитровым двигателем мощностью порядка 200 л.с. (по некоторым источникам - 220 л.с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полного привода у клона нет - только задний. Максимальная скорость - 185 км/ч.

Продажи кроссовера запланированы на четвёртый квартал 2019 года. Цена пока неизвестна. Предпримет ли Land Rover попытку запретить производство копии Range Rover? У британского автопроизводителя это однажды получилось, причём впервые за всю историю.