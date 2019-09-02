Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон 12:11
ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра 11:20
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva 10:45
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры 10:27
02.09.2019 11:01
Рубрика: Легковые авто

Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover

Текст: Евгений Костин

В Китае стартовало производство нового кроссовера Canticie, который при беглом взгляде можно запросто спутать с Range Rover. Автомобиль будет продаваться под маркой Hunkt, принадлежащей Hanlong Auto из провинции Хубэй.

Фото: Борис Захаров
"Китаец" за 1 млн. FAW Besturn X40 станет конкурентом Hyundai Creta?

История новинки очень интересна: дело в том, что Hunkt Canticie затевался как Zotye T800, который позднее переименовали в T900. Ну а Zotye, как вы помните, печально известна своей патологической страстью к созданию клонов.

Сейчас компания старается выпускать всё-таки по большей части оригинальные автомобили, чтобы повысить лояльность к бренду, поэтому передала (на каких условиях - неизвестно) свои наработки Hanlong Auto, которые претворили их в жизнь в образе Canticie.

Китайский клон очень близок к оригиналу по габаритам. Параметры длины, ширины и высоты у Canticie составляют 4 985 х 1 995 х 1 819 мм соответственно, у Range Rover - 4 999 х 2 073 х 1 835 мм. Колёсная база у "китайца" чуть больше: 2 997 против 2 992 мм.

Фото: Фото: www1.fips.ru
В России запатентовали дешевый китайский электрокроссовер

Hunkt Canticie оснащён турбированным двухлитровым двигателем мощностью порядка 200 л.с. (по некоторым источникам - 220 л.с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полного привода у клона нет - только задний. Максимальная скорость - 185 км/ч.

Продажи кроссовера запланированы на четвёртый квартал 2019 года. Цена пока неизвестна. Предпримет ли Land Rover попытку запретить производство копии Range Rover? У британского автопроизводителя это однажды получилось, причём впервые за всю историю.

#Range Rover