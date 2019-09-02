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02.09.2019 08:39
Рубрика: Власть

Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны

Текст: Юрий Когалов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает Польшу главным виновником начала Второй мировой войны и предлагает прописать это во всех учебниках истории. Свою позицию политик высказал, комментируя отказ Варшавы пригласить представителей России на мероприятия, которые проводились 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала самой страшной в истории человечества войны.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сделано это было под предлогом того, что Москва якобы предпринимает попытки исказить "историческую правду", а также РФ не является членом дружественных Польше международных организаций. Каким образом последнее связано с тем, что происходило в 30-х годах XX века, в Варшаве не объясняют.

"Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках - Польша главный виновник начала Второй мировой войны", - написал Жириновский в Telegram. По его словам, польский лидер Юзеф Пилсудский еще в 1934 году подписал с Адольфом Гитлером пакт о ненападении. "Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло", - подчеркнул политик.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", - заключил лидер ЛДПР.

Ранее Польша отказалась приглашать президента России Владимира Путина на торжественные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Зато позвала своих сегодняшних союзников - представителей стран ЕС, НАТО, "Восточного партнерства".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Евгений Нарышкин со своей стороны отметил, что Россия в отличие от Польши "не спекулирует на священной памяти погибших".

Как отмечают западные эксперты, все эти мероприятия были направлены в значительной мере на польских избирателей в преддверии парламентских выборов, чтобы создать впечатление будто их правительство бьется за место Польши в мире и поднимает ее с колен.

Власть Работа власти Внешняя политика Партии ЛДПР Вторая мировая война
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