До восьми увеличилось число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии

Тела еще четырех погибших были обнаружены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло 23-метровое прогулочное судно "Conception". Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Новые данные распространила телекомпания CNN, ссылаясь на начальника полиции округа Санта-Барбара Билла Брауна. Общее число погибших на данный момент составляет восемь человек, пишет ТАСС.

Всего на борту судна находились 34 пассажира и пять членов экипажа. По неизвестным причинам ночью на борту возник пожар, и отрезанные от воздуха отдыхающие не смогли выбраться из кают на нижней палубе. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их спасли.

Судно "Conception" 1981 года постройки приписано к гавани Санта-Барбары. На его борту находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые в субботу отправились в круиз.