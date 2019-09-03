Тела четырех погибших обнаружили на месте гибели судна близ Калифорнии

Спасатели продолжают поисковые работы на месте гибели загоревшегося судна, на борту которого были не менее 34 человека, передает РИА Новости со ссылкой на USA Today. Найдены тела четырех погибших и, по словам медиков, они утонули.

Спастись смогли лишь пять членов экипажа, находившиеся в момент начала пожара на верхней палубе. Они успели выпрыгнуть за борт и тем спаслись.

До сих пор не найдены тела около 30 человек и, по оценкам спасателей, они могли погибнуть.

Напомним, что инцидент произошел на борту судна близ калифорнийского острова Санта-Крус . По неизвестным причинам на борту катера с отдыхающими возникло возгорание и отрезанные от воздуха отдыхающие не смогли выбраться из кают на нижней палубы.