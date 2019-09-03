Новости

Тела четырех погибших обнаружили на месте гибели судна близ Калифорнии 00:31
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open 00:11
Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле 02.09.2019
"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка 02.09.2019
Курс евро обновил двухлетний минимум 02.09.2019
Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан" 02.09.2019
Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега 02.09.2019
Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу 02.09.2019
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 02.09.2019
Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 02.09.2019
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 02.09.2019
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 02.09.2019
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 02.09.2019
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 02.09.2019
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 02.09.2019
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 02.09.2019
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 02.09.2019
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 02.09.2019
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 02.09.2019
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 02.09.2019
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 02.09.2019
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 02.09.2019
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 02.09.2019
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 02.09.2019
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 02.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 00:31
Рубрика: В мире

Тела четырех погибших обнаружили на месте гибели судна близ Калифорнии

Спасатели продолжают поисковые работы на месте гибели загоревшегося судна, на борту которого были не менее 34 человека, передает РИА Новости со ссылкой на USA Today. Найдены тела четырех погибших и, по словам медиков, они утонули.

Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега

Спастись смогли лишь пять членов экипажа, находившиеся в момент начала пожара на верхней палубе. Они успели выпрыгнуть за борт и тем спаслись.

До сих пор не найдены тела около 30 человек и, по оценкам спасателей, они могли погибнуть.

Напомним, что инцидент произошел на борту судна близ калифорнийского острова Санта-Крус . По неизвестным причинам на борту катера с отдыхающими возникло возгорание и отрезанные от воздуха отдыхающие не смогли выбраться из кают на нижней палубы. 

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку