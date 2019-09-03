ГАЗ представил модернизированный "Соболь"

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Обновлённый внедорожник "Соболь 4х4" получил переднюю часть кузова от новой "ГАЗели NN" (New Next), но сам кузов взят от текущего "Соболь Бизнес", отличается модернизированным передним мостом со ШРУСами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), изменённой конструкцией поворотных кулаков (для разгрузки ступичных подшипников), новой раздаточной коробкой с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.

В салоне появилась "некстовская" передняя панель, сиденья от "ГАЗели Next" с оригинальной обивкой, джойстик управления пятиступенчатой коробкой передач. "Газовская" КП рассчитана на 330 Нм крутящего момента, имеет промежуточную опору валов, подшипники повышенной грузоподъёмности и увеличенную ширину зубчатых венцов.

Все нововведения позволили повысить уровень комфортабельности внедорожника, при этом снизить уровень шумов и вибрационных нагрузок.

Насколько подорожает "Соболь 4х4" после обновления и когда начнётся его выпуск, пока говорить рано. На данный момент идёт отработка технологии, ведь представленная машина является опытным образцом.

Напомним, полноприводный "Соболь" имеет рамную конструкцию, рессорную подвеску, жёстко подключаемый полный привод, понижающую передачу и блокировку заднего межколёсного дифференциала. Внедорожник может оснащаться как российским "атмосферником" УМЗ Evotech, так и китайским турбодизелем Huadong (Cummins).