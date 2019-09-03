Hyundai представил новый i10

Корейский автопроизводитель рассказал все подробности о третьем поколении Hyundai i10, который будет конкурировать на европейском рынке с Renault Twingo и Kia Picanto.

Новый дизайн экстерьера и салона, увеличенная колёсная база, расширенный пакет электронных ассистентов и прежний набор двигателей с одной лишь поправкой по доступным коробкам передач - таким представляют в Hyundai секрет успеха.

Длина колёсной базы выросла на 40 мм и составляет теперь 2 425 мм, но при этом расстояние от бампера до бампера стало больше всего на 5 мм (3 670 мм): значит, что в салоне стало просторнее. Правда, это положение не касается объёма багажного отделения: он остался прежним - 252 мм, зато есть двухуровневый пол. В ширину Hyundai i10 прибавил 20 мм (до 1 680 мм) и на столько же миллиметров "пятидверка" стала ниже (до 1 480 мм).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В списке ассистентов теперь присутствуют системы слежения за дорожной разметкой, усталостью, система экстренного торможения. В топовых комплектациях новый Hyunda i10 можно будет заказать с климат-контролем, информационно-развлекательным комплексом с тачскрином диагональю 8 дюймов, беспроводной зарядкой для гаджетов, функцией бесключевого запуска двигателя, камерой заднего вида, системой автоматического переключения режимов света.

В движение "пятидверку" могут приводит два мотора: литровый трёхцилиндровый MPi мощностью 67 л.с. и 84-сильный 1.2 MPi. Базовой для обоих является 5-ступенчатая МКП, а вот "автомата" больше на i10 не будет - он уступил место 5-скоростному "роботу", который позволил сделать модель экономичнее.

Интересно, что новинку можно заказать с ECO Pack, который подразумевает оснащение коробкой передач с другими калибровками, 14-дюймовыми колёсными дисками и салон на четыре места (задний диван рассчитан на двоих). С таким пакетом опций хэтчбек становится ещё экономичнее и экологичнее, что позволит европейцу сэкономить на налогах.

Публичный дебют нового Hyundai i10 состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте. В продажу "пятидверка" третьего поколения поступит ближе к концу года.